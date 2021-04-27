Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла вечером во вторник, 27 апреля. По предварительным данным, на внешней стороне Лефортовского тоннеля столкнулись пять автомобилей. Из-за инцидента движение на участке перекрывали.

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТПФото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В настоящее время восстановлен проезд автомобилей по третьей и второй полосе.

Ранее стало известно, что беспилотный автомобиль «Яндекса» столкнулся с грузовиком на западе Москвы.

Читайте также: Блогера приговорили к шести годам колонии за убийство девушки по время стрима

авариидвижениеДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в