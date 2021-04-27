Беспилотный автомобиль «Яндекса» столкнулся с грузовиком на западе Москвы

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Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Водитель грузовика спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей на западе Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в 9:09 во вторник, 27 апреля, на Мосфильмовской улице в районе дома № 51А. По предварительным данным, водитель грузовика не затормозил перед стоявшими впереди машинами, что привело к цепочке столкновений.

Собеседник «ВМ» заявил, что одним из участников инцидента также стал беспилотник компании «Яндекс».

— Произошло столкновение пяти транспортных средств. Одна из машин, предположительно «Газель» либо фургончик, скрылась с места происшествия. Обошлось без пострадавших, — рассказал представитель полиции.

В настоящее время правоохранителя проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают личность водителя.

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