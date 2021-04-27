Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Беспилотный автомобиль «Яндекса» столкнулся с грузовиком на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Беспилотный автомобиль «Яндекса» столкнулся с грузовиком на западе Москвы

Ростислав Зубков

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Водитель грузовика спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей на западе Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в 9:09 во вторник, 27 апреля, на Мосфильмовской улице в районе дома № 51А. По предварительным данным, водитель грузовика не затормозил перед стоявшими впереди машинами, что привело к цепочке столкновений.

Собеседник «ВМ» заявил, что одним из участников инцидента также стал беспилотник компании «Яндекс».

— Произошло столкновение пяти транспортных средств. Одна из машин, предположительно «Газель» либо фургончик, скрылась с места происшествия. Обошлось без пострадавших, — рассказал представитель полиции.

В настоящее время правоохранителя проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают личность водителя.

Читайте также: Строители отказались покидать горящую высотку в Дорогомилово

аварияавтомобильЯндекс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в