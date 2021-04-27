Строители отказались покидать горящую высотку в Дорогомилове

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Россия, Москва, Поклонная улица, вл9 Карта всех событий

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 27 апреля, по адресу улица Поклонная, владение 9. Уточняется, что на место происшествия прибыли пожарные, которые эвакуировали 27 рабочих. Остальные строители отказались покидать горящее здание, из-за чего на место прибыла полиция.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Позже всех оставшихся рабочих удалось эвакуировать. Пожар ликвидировали.

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