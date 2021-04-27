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Строители отказались покидать горящую высотку в Дорогомилове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Строители отказались покидать горящую высотку в Дорогомилове

Ростислав Зубков

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Поклонная улица, вл9 Карта всех событий

В Дорогомилове строители отказались покидать 17-этажное здание, в котором загорелись отделочные материалы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главка МЧС по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 27 апреля, по адресу улица Поклонная, владение 9. Уточняется, что на место происшествия прибыли пожарные, которые эвакуировали 27 рабочих. Остальные строители отказались покидать горящее здание, из-за чего на место прибыла полиция.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Позже всех оставшихся рабочих удалось эвакуировать. Пожар ликвидировали.

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