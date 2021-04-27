Злоумышленники взяли в столичном банке кредит на чужое имя и скрылись

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Южнопортовый район Карта всех событий

На юге столицы неизвестные взяли кредит в банке на чужое имя и скрылись. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился сотрудник банка, расположенного в Южнопортовом районе столицы. Он заявил, что в финансовую организацию пришли неизвестные люди и взяли кредит по подложным документам. После чего связь с ними пропала. В результате банку был нанесен материальный ущерб на сумму 83 тысячи рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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