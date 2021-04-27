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Двое мужчин похитили 40 литров бензина из автомобиля каршеринга
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Двое мужчин похитили 40 литров бензина из автомобиля каршеринга

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Столичная полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в краже бензина из машины каршеринга. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в районе 14-го километра МКАД. В один из дней двое мужчин арендовали припаркованный каршеринг и похитили 40 литров топлива. Вскоре преступников задержали. Ими оказались 23-летний и 25-летние москвичи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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