Двое мужчин похитили 40 литров бензина из автомобиля каршеринга

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Столичная полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в краже бензина из машины каршеринга. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в районе 14-го километра МКАД. В один из дней двое мужчин арендовали припаркованный каршеринг и похитили 40 литров топлива. Вскоре преступников задержали. Ими оказались 23-летний и 25-летние москвичи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Неизвестный украл из столичного магазина 6 банок кофе и 20 коробок конфет