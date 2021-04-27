Движение в Лефортовском тоннеле перекрыли из-за ДТП

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение по Лефортовскому тоннелю перекрыли из-за ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла вечером во вторник, 27 апреля. По предварительным данным, на внешней стороне Лефортовского тоннеля столкнулись пять автомобилей.

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Ранее стало известно, что беспилотный автомобиль «Яндекса» столкнулся с грузовиком на западе Москвы.

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