Движение в Лефортовском тоннеле перекрыли из-за ДТП
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий
Движение по Лефортовскому тоннелю перекрыли из-за ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Авария произошла вечером во вторник, 27 апреля. По предварительным данным, на внешней стороне Лефортовского тоннеля столкнулись пять автомобилей.
Ранее стало известно, что беспилотный автомобиль «Яндекса» столкнулся с грузовиком на западе Москвы.
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