Блогера приговорили к 6 годам колонии за убийство девушки по время стрима

Фото: Youtube / Квадратный бестиарий

Блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay, признали виновным в смерти девушки Валентины во время треш-стрима. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что молодого человека приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Напомним, 2 декабря 2020 года во время стрима Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий. В настоящее время продолжаются химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

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