Авария с участием двух автомобилей произошла на Калужском шоссе

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Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 47-й километр Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Калужском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент случился в среду, 28 апреля, на 47-м километре Калужского шоссе. По направлению в Москву на дороге столкнулись два автомобиля.

— В результате аварии есть один зажатый, — сообщил источник «ВМ».

Ранее сообщалось, что мотоциклист выхватил у москвички пакет с документами.

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