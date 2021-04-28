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Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал признали вменяемой
Фото: СК РФ

Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал признали вменяемой

Виктория Родимкина

Происшествия

Обвиняемую в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, Марину Кохал признали вменяемой. Об этом рассказал ее адвокат Сергей Лукьянов в среду, 28 апреля.

— Да, признана вменяемой, но психические отклонения есть, — цитирует его РИА Новости.

Смольнинский районный суд 28 апреля должен провести заседание относительно продления меры пресечения Марине Кохал. На сегодняшний день она находится в СИЗО.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля 2020 года стало известно, что жена рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, по ее словам, скончался от передозировки наркотиков. Кохал заявила, что решила избавиться от тела супруга, чтобы не омрачать память о нем зависимостью от наркотиков.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Картрайт и Кохал состояли в браке несколько лет. Пара воспитывала сына.

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