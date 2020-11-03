Сын убитого рэпера Энди Картрайта будет жить в детском доме 

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Матери убитого рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, отказали в опекунстве над внуком. Об этом заявил адвокат Юрий Авдеев.

Ранее мать исполнителя высказала желание забрать сына Картрайта на Украину, где она проживает. Она попросила органы опеки Санкт-Петербурга передать ей внука.

По словам адвоката, матери Картрайта отказали «вследствие действий и бездействия». С момента убийства Картрайта его сын Ефим побывал в двух детских домах. Сейчас он находится в учреждении в поселке Вырице Ленинградской области.

— Это одно из подразделений центра семейного воспитания № 15 для детей дошкольного возраста. Я уверен, что там условия хорошие, но тем не менее это не семейное воспитание, — цитирует адвоката LIFE.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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