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Следователи отозвали ходатайство об аресте тещи убитого рэпера Картрайта
Фото: vk.com/kararatrait

Следователи отозвали ходатайство об аресте тещи убитого рэпера Картрайта

Кирилл Николаев

Происшествия

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по ходатайству об аресте тещи рэпера Энди Картрайта Елены Кохал, которая подозревалась в пособничестве в убийстве музыканта. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Данное решение было принято после отзыва соответствующего ходатайства со стороны следователей. Эту новость прокомментировал адвокат Кохал Дмитрий Размустов.

— Это единственный достойный выход из данной ситуации и мы где-то благодарны за то, что они, скажем так, нашли в себе силы и возможность разобраться, — цитирует адвоката Пятый канал.

Напомним, что Елену Кохал задержали 14 октября по подозрению в соучастии в убийстве Картрайтра. Следователи считали, что женщина могла помочь жене рэпера Марине Кохал в совершении преступления. В доме тещи музыканта был проведен обыск.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

3 августа суд арестовал Кохал на два месяца — до 30 сентября.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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