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Теща рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в соучастии в убийстве
Фото: vk.com/kararatrait

Теща рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в соучастии в убийстве

Захар Чайченко

Происшествия

Марина Кохал, жена рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко — прим. «ВМ»), после признания в расчленении тела мужа находится в следственном изоляторе. Однако следователи подозревают ее в убийстве Энди. По одной из версий оперативников, совершить убийство Марине помогала ее мама.

Стало известно, что в доме адвоката семьи Кохал был проведен обыск, а саму Елену Кохал, тещу Картрайта, задержали по подозрению в соучастии в убийстве. Апартаменты адвоката Юрия Авдеева были указаны в качестве места проживания матери обвиняемой. Правоохранители провели обыск для того, чтобы найти у нее важные улики, которые помогли бы найти ответы на многие вопросы в расследовании этого запутанного дела.

— Эту квартиру арендую я. Елена Кохал никогда здесь не жила. Возможно, следствие ввело Смольнинский суд в заблуждение и тем самым получило полномочия обыскать жилище адвоката в рамках уголовного дела, по которому я являюсь защитником, — сообщил Юрий Авдеев.

Следователи также изъяли у Елены ее двухлетнего внука — сына Марины и Энди Картрайта. Пока что мальчика отдали в больницу, но в случае ареста бабушки его могут отдать в дом ребенка, передает портал Starhit.

Известно, что малыш присутствовал в квартире в ночь убийства, так как соседи слышали его истерику.

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