Теще убитого рэпера Картрайта стало плохо в суде

Фото: vk.com/kararatrait

Теще расчлененного рэпера Энди Картрайта Елехе Кохал продлили задержание на 72 часа из-за плохого самочувствия. По словам адвокатов, она находится без сознания.

На данный момент в здание суда вызвали неотложку, передает «Пятый канал».

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

3 августа суд арестовал Кохал на два месяца — до 30 сентября.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

Читайте также: Мать убитого рэпера Картрайта собирается взять под опеку его сына