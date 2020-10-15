Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мать убитого рэпера Картрайта собирается взять под опеку его сына
Фото: vk.com/kararatrait

Мать убитого рэпера Картрайта собирается взять под опеку его сына

Вероника Кузьминова

Общество

Мать убитого в своей квартире в Санкт-Петербурге рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, планирует оформить опекунство над внуком. Об этом заявил адвокат Антон Кобит.

Женщина собирается забрать сына Картрайта на Украину, где проживает сама. Мать рэпера считается ближайшей родственницей ребенка.

— Думаю, что с ребенком Марина Кохал (мать мальчика и гражданская супруга рэпера Картрайта — прим. «ВМ») и ее мать могут больше не увидеться. Но если в Петербурге объявится дальний родственник со стороны семьи Кохал, который захочет взять опеку, то данного родственника мы внимательно проверим, изучим и озвучим, — цитирует адвоката РИА Новости.

Он добавил, что матери и сестре Картрайта разрешили въезд в Россию. Недавно они были допрошены по делу об убийстве рэпера.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

3 августа суд арестовал Кохал на два месяца — до 30 сентября.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

Читайте также: Теща рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в соучастии в убийстве

уголовное делоСанкт-Петербургопекунство над детьми
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Людмила Гусева
Людмила Гусева

Переходим на электронные трудовые книжки

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте