Мать убитого рэпера Картрайта собирается взять под опеку его сына

Фото: vk.com/kararatrait

Мать убитого в своей квартире в Санкт-Петербурге рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, планирует оформить опекунство над внуком. Об этом заявил адвокат Антон Кобит.

Женщина собирается забрать сына Картрайта на Украину, где проживает сама. Мать рэпера считается ближайшей родственницей ребенка.

— Думаю, что с ребенком Марина Кохал (мать мальчика и гражданская супруга рэпера Картрайта — прим. «ВМ») и ее мать могут больше не увидеться. Но если в Петербурге объявится дальний родственник со стороны семьи Кохал, который захочет взять опеку, то данного родственника мы внимательно проверим, изучим и озвучим, — цитирует адвоката РИА Новости.

Он добавил, что матери и сестре Картрайта разрешили въезд в Россию. Недавно они были допрошены по делу об убийстве рэпера.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

3 августа суд арестовал Кохал на два месяца — до 30 сентября.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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