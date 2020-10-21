Мать убитого рэпера Картрайта попросила передать ей опеку над внуком

Фото: vk.com/kararatrait

Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила органы опеки Санкт-Петербурга передать ей внука. Об этом заявил адвокат родственников музыканта.

Дополнительно мать музыканта обратилась к уполномоченному по правам ребенка города.

— Более того, мать рэпера подала аналогичное обращение в органы опеки Украины, — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее стало известно, что мать убитого в своей квартире в Санкт-Петербурге рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, смогла приехать в Россию с Украины. Родственница была допрошена по делу об убийстве сына. Мать исполнителя высказала желание забрать сына Картрайта на Украину, где она проживает.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавиться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

3 августа суд арестовал Кохал на два месяца — до 30 сентября.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

Читайте также: Следователи отозвали ходатайство об аресте тещи убитого рэпера Картрайта