Три человека пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 12 Карта всех событий

На юго-западе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадало три человека. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», два автомобиля столкнулись в районе дома 12 на улице Маршала Савицкого. В результате происшествия пострадало несколько человек.

Ранее «ВМ» писала о крупном ДТП так же произошедшем на юго-западе столицы. Тогда четыре автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте. Среди участников аварии было маршрутное такси.

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