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Крупное ДТП произошло на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупное ДТП произошло на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

На юго-западе столицы произошло крупное ДТП. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», четыре автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте. Среди участников ДТП — маршрутное такси. Он отметил, что один человек пострадал в аварии — его осматривают врачи скорой помощи.

В районе происшествия перекрыты две полосы движения. Подробности происшествия уточняются.

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