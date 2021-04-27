Злоумышленники похитили у столичных пенсионеров более 5 миллионов рублей

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Московская полиция задержала двоих мужчин, которые похищали деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками банка. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Злоумышленники позвонили 79-летней пенсионерке. Один из них представился сотрудником полиции и заявил, что ее банковский счет находится в опасности. Позже женщине позвонил другой человек, представившийся уже сотрудником банка.

— Женщину попросили срочно снять все деньги со счета и отдать их сотруднику. Введенная в заблуждение женщина выполнила их требования и отдала 4 миллиона рублей незнакомцу. В дальнейшем, пообщавшись с родственниками, пенсионерка поняла, что ее обманули, и незамедлительно сообщила обо всем в полицию, — рассказал Владимир Васенин.

Похожим образом деньги были похищены у 59-летней москвички. Она перевела на счет мошенников более миллиона рублей.

Вскоре по подозрению в преступлении полиция задержала 23-летнего и 29-летнего мужчин. По словам Васенина, злоумышленники действовали по однотипной схеме — они звонили пожилым жителям столицы и похищали у них деньги, представляясь сотрудниками различных организаций. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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