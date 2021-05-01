Ребенок пострадал в результате возгорания в салоне машины в Подмосковье

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Россия, Московская область, Ступино Карта всех событий

В Подмосковье трехлетний ребенок получил ожоги, после возгорания в автомобиле. Об этом в субботу, 1 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 1 мая в городском округе Ступино. Отец оставил двух своих детей — мальчиков трех и четырех лет — в машине и пошел за покупками в магазин.

— Во время отсутствия родителя в автомобиле произошло возгорание. Один мальчик был госпитализирован в больницу с ожогами тела, второй ребенок не пострадал, — рассказала Врадий.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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