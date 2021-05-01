Четыре человека пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе

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Россия, Москва, Троицк, Калужское шоссе, 41-й километр, 6 Карта всех событий

В результате ДТП на юго-западе столицы пострадали четыре человека. Об этом в субботу, 1 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», два автомобиля столкнулись в районе 42-го километра Калужского шоссе, дом 6. Уточняется, что пострадали четыре человека, среди них один ребенок.

Ранее «ВМ» писала, что машина наехала на пешехода на юге города. Инцидент произошел на улице Красного Маяка, дом 8.

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