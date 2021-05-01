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Женщину с инсультом эвакуировали на вертолете из Новой Москвы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Женщину с инсультом эвакуировали на вертолете из Новой Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, поселение Кленовское, село Клёново Карта всех событий

Москвичку, у которой диагностировали инсульт, эвакуировали из Новой Москвы. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Уточняется, что женщине требовалось лечение в специальном медучреждении столицы. Машина скорой помощи доставила ее на взлетную площадку в селе Кленово, откуда ее и эвакуировал вертолет. Во время полета пациентку сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в Москве и соседних регионах.

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вертолетэвакуацияНовая Москва
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