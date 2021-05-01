Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Треть ДТП с пострадавшими с начала года в Москве произошли с грузовиками на МКАД
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Треть ДТП с пострадавшими с начала года в Москве произошли с грузовиками на МКАД

Анастасия Прохорова

Происшествия

Около 30 процентов аварий с пострадавшими в столице в первом квартале текущего года произошли с участием грузовиков на МКАД. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации Наталья Агре.

— За первые три месяца этого года с участием грузовиков в Москве уже произошло 143 аварии с пострадавшими, 11 человек погибли, а 143 получили ранения. А на самой аварийной магистрали в городе — на МКАД — в авариях с грузовиками погибли уже три человека, 56 получили травмы. Это 27 процентов от всех погибших и 33 процентов от всех пострадавших в дорожных авариях в городе, — цитирует Агре ТАСС.

По словам заместителя председателя, ограничения для грузового транспорта необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность движения в мегаполисах.

— Этих и многих других трагедий предшествующих лет можно было бы избежать, если бы через город передвигалось меньше грузового транспорта, — считает Агре.

Она объяснила, что большой поток транспорта едет в Москву не для ее обслуживания, а для использования столицы как промежуточного пункта.

Читайте также: Семьям пострадавших и погибших детей в ДТП на Ставрополье окажут материальную помощь

грузовой транспортДТПМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте