Треть ДТП с пострадавшими с начала года в Москве произошли с грузовиками на МКАД

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Около 30 процентов аварий с пострадавшими в столице в первом квартале текущего года произошли с участием грузовиков на МКАД. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации Наталья Агре.

— За первые три месяца этого года с участием грузовиков в Москве уже произошло 143 аварии с пострадавшими, 11 человек погибли, а 143 получили ранения. А на самой аварийной магистрали в городе — на МКАД — в авариях с грузовиками погибли уже три человека, 56 получили травмы. Это 27 процентов от всех погибших и 33 процентов от всех пострадавших в дорожных авариях в городе, — цитирует Агре ТАСС.

По словам заместителя председателя, ограничения для грузового транспорта необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность движения в мегаполисах.

— Этих и многих других трагедий предшествующих лет можно было бы избежать, если бы через город передвигалось меньше грузового транспорта, — считает Агре.

Она объяснила, что большой поток транспорта едет в Москву не для ее обслуживания, а для использования столицы как промежуточного пункта.

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