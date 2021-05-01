Семьям пострадавших и погибших детей в ДТП на Ставрополье окажут материальную помощь

Фото: Telegram / РИА Новости

Семьям, чьи дети погибли и пострадали в ДТП на Ставрополье, окажут материальную помощь. Об этом в субботу, 1 мая, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, семьям, чьи дети пострадали в произошедшей трагедии окажут единовременную материальную помощь.

— Семьям погибших детей — по 1 миллион рублей, семьям пострадавших детей — по 200 тысяч рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей. При необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства, — приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что на данный момент в числе пострадавших 13 человек, в том числе девять детей.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

Читайте также: Два человека погибли в результате пожара в Подольске