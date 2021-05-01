Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два человека погибли в результате пожара в Подольске
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Два человека погибли в результате пожара в Подольске

Анастасия Колоскова

Происшествия

В Подольске проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Уточняется, что пожар произошел в квартире многоквартирного домапо улице Филиппова в Подольске. После тушения возгорания спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух женщин. Согласно предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара на юго-западе Москвы.

Читайте также: Квартира загорелась на юго-западе Москвы

гибель при пожарепожарпроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте