Два человека погибли в результате пожара в Подольске

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В Подольске проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Уточняется, что пожар произошел в квартире многоквартирного домапо улице Филиппова в Подольске. После тушения возгорания спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух женщин. Согласно предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара на юго-западе Москвы.

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