Квартира загорелась на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар начался в квартире на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 30 апреля.

Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 1. Уточняется, что по данному адресу началось горение.

С третьего этажа дома наблюдался белый дым, уточнил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что выбросившая тело дочери в мусорную урну москвичка отправится в колонию на три года.

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