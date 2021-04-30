Квартира загорелась на юго-западе Москвы
Пожар начался в квартире на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 30 апреля.
Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 1. Уточняется, что по данному адресу началось горение.
С третьего этажа дома наблюдался белый дым, уточнил источник «ВМ».
Ранее сообщалось о том, что выбросившая тело дочери в мусорную урну москвичка отправится в колонию на три года.
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