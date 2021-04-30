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Выбросившая тело дочери в мусорную урну москвичка отправится в колонию на три года
Фото: Pixabay

Выбросившая тело дочери в мусорную урну москвичка отправится в колонию на три года

Юлия Павлушова

Происшествия

Молодую москвичку приговорили к трем годам лишения свободы за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. По решению Казьминского районного суда девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В апреле 2020 года 21-летняя жительница столицы родила девочку в квартире на Луховицкой. После она наполнила ванну водой и положила туда ребенка. Это привело к смерти новорожденной. Спустя несколько часов мать вызвала скорую помощь, а по дороге к машине врачей незаметно выбросила тело дочери в мусорную урну у подъезда.

Медикам девушка рассказала, что родила мертвого малыша. Однако экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате утопления в пресной воде.

Ранее «ВМ» сообщала, что дело серийного растлителя из Подмосковья передано в суд.

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