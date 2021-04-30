Мужчине чуть не проломили череп на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, улица Плещеева, 6 Карта всех событий

Неизвестные избили мужчину на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в районе дома 6 на улице Плещеева. 39-летний мужчина получил серьезные повреждения, вероятно, в ходе драки. Он был госпитализирован в отделение реанимации, где у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Что точно произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.

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