Мужчине чуть не проломили череп на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Плещеева, 6 Карта всех событий
Неизвестные избили мужчину на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел в районе дома 6 на улице Плещеева. 39-летний мужчина получил серьезные повреждения, вероятно, в ходе драки. Он был госпитализирован в отделение реанимации, где у него диагностировали черепно-мозговую травму.
Что точно произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.
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