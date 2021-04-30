Дело «серийного растлителя» из Подмосковья передано в суд

Фото: СК РФ / Свердловская область

Следственный комитет завершил расследование дела о серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в развращении малолетних детей подозревается 21-летний житель Подмосковья. В 2018-2019 годах он вел переписку в социальных сетях с девочками 11-13 лет. Мужчина обсуждал с ними темы сексуального характера, а также вынуждал присылать интимные фотографии. Помимо этого, обвиняемый создал группу в социальной сети, в которой продавал полученные интимные фотографии детей.

На данный момент мужчина обвиняется в шести эпизодах развращения малолетних. Дело «серийного растлителя» передано в суд.

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