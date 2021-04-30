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СМИ: Cемь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае
Фото: Telegram / РИА Новости

СМИ: Cемь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае

Кирилл Николаев

Происшествия

Cемь человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что в аварии погибли трое взрослых и четыре девочки. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в микроавтобусе было 18 человек.

Напомним, три автомобиля столкнулись на 535-м километре трассы Р21. По предварительной информации, авария могла произойти из-за опрокидывания грузовика во время маневра на дороге. В связи с этим большегруз придавил микроавтобус.

Видео: Telegram / Mash

Ранее сообщалось о шести погибших и 12 пострадавших. Пострадавших госпитализировали.

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Ставропольский крайаварияпогибшие
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