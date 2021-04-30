Один человек погиб в результате пожара на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 29к1 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара на юго-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 1. Площадь пожара составила два квадратных метра.

— К настоящему моменту его удалось ликвидировать, однако, к сожалению, в очаге возгорания был обнаружен человек без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Отмечается, что возгорание было в квартире на третьем этаже.

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