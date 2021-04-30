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Названа причина ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае
Фото: Telegram / РИА Новости

Названа причина ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае

Кирилл Николаев

Происшествия

Грузовик столкнулся в Ставропольском крае с микроавтобусом, который вез детей из Волгограда в Черкесск, потому что его подрезал легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в ГИБДД России по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, легковушка подрезала грузовик, а он опрокинулся на микроавтобус, сообщает Интерфакс.

Напомним, три автомобиля столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. По данным СМИ, в результате ДТП погибли семь человек, из них четверо детей. В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пять детей. Еще девятерых госпитализировали.

Видео: Telegram / Mash

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Ставропольский крайДТПдети
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