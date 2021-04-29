Вертолеты Московского авиацентра начнут следить за пожароопасной обстановкой

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в Москве и соседних регионах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 29 апреля.

— Проведение разведки с воздуха — очень важная профилактическая мера. Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия по их локализации и последующей ликвидации, — сказал заммэра.

Он пояснил, что из-за риска возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облет территории каждый день. Специалисты МАЦ завершат работу по мониторингу пожароопасной обстановки в конце сентября.

При выявлении очага возгорания пилоты сообщают об этом на пульт оперативных городских служб, к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения.

Петр Бирюков рассказал, что вертолеты оборудованы водосливным устройством, которое позволяет сразу же приступить к тушению пожара. Заммэра добавил, что к пожароопасному сезону летный состав уже подготовился: были выполнены дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.

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