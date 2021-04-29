Петр Бирюков: На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж гранитной облицовки

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки. Подробности сообщил в четверг, 29 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста продолжаются, в настоящее время ведется монтаж отреставрированной гранитной облицовки на второй части сооружения, — отметил Петр Бирюков. — Проводятся мероприятия по армированию и бетонированию несущей конструкции дорожного полотна, началось армирование щековых стен береговых пролетов и демонтаж бетона на тротуаре.

Заммэра подчеркнул, что реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года.

— Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения, — рассказал Петр Бирюков. — При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет.

Заммэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

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