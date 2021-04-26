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Сергей Собянин рассказал о роли Большого Каменного моста в истории Москвы
Фото: vk.com / Сергей Собянин

Сергей Собянин рассказал о роли Большого Каменного моста в истории Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Берсеневская набережная, 20/2 Карта всех событий

Несколько веков подряд Большой Каменный мост играл значительную роль в истории столицы как первый каменный мост через Москву-реку и важный торговый путь. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, Большой Каменный мост является самым известным в столице. Его часто снимают в кино или фотографируют на память. Большой Каменный мост не раз перестраивали. В нынешнем облике его построили в 1938 году.

Сергей Собянин отметил, что в прошлом году начались работы по капитальному ремонту моста. Ни на одном этапе объект полностью не закрывается.

— По плану работы должны были идти до конца 2021-го, но рассчитываем закончить до осени, — написал мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что в ходе работ специалисты восстанавливают и конструкцию, и декоративные элементы.

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МоскваСергей СобянинБольшой Каменный мост
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