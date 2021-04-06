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Петр Бирюков: Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Петр Бирюков: Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно

Василиса Чернявская 

Город

Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста будут завершены раньше запланированного срока — в августе этого года. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Большой Каменный мост — одна из ключевых транспортных магистралей столицы, поэтому мы сделали все для того, чтобы провести работы по капитальному ремонту сооружения максимально быстро, — отметил он. — Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года.

Заммэра подчеркнул, что объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный.

— Фактически за год мы полностью пересоберем мост. Обновляем все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, проводим масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения, — рассказал Петр Бирюков. — При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет.

Заммэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок его службы и увеличит межремонтный период.

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