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Россия, Москва, Нагатинский затон Карта всех событий

Утвержден проект пешеходного моста через старое русло Москвы-реки, который появится в Нагатинском затоне. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки линейного объекта — пешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский затон (ЮАО). Новый мост соединит жилые кварталы в районе улицы Речников и улицы Судостроительная (в частности, жилой комплекс «Ривер Парк») со строящейся станцией метро «Нагатинский затон», — цитирует сообщение агенстство городских новостей «Москва».

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, протяженность моста составит примерно 430 метров, из которых 220 метров будут располагаться над водой. Ширина сооружения буде равна 12,75 метра.

Согласно проектному решению, на мосту будет оборудована дорожка для велосипедистов, которую оградят от пешеходной части при помощи специальных полос безопасности. Строительство сооружения профинансирует столичный бюджет.

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