Освободить Неглинку: почему идея «раскопать» реку в центре Москвы неосуществима

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Россия, Москва, Кремлёвская набережная Карта всех событий

Вода в большом городе позволяет ощутить покой. Так считает блогер Илья Варламов, рассказавший в своем видео о том, как могла бы выглядеть Москва, если бы удалось вернуть на поверхность реку Неглинную, заточенную в коллектор под центром столицы. По его мнению, если убрать крупные магистрали и сделать еще с одной стороны Кремля набережную, жизнь в столице стала бы намного приятнее. О том, насколько целесообразны такие идеи и возможно ли их вообще воплотить в жизнь — в материале «Вечерней Москвы».

Почему Неглинную убрали в канализацию

Столица России появилась в месте слияния Москвы-реки и Неглинной. Как говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов, именно здесь, на высоком Боровицком холме, в 1156 году была воздвигнута крепость, известная ныне как Московский Кремль.

Неглинная, Яуза и Москва-река на рисунке Аполлинария Васнецова «Вид Москвы с птичьего полета в XII в.» / Фото: public domain

— Естественно, это географическое положение объяснялось удобством для крепости. С одной стороны ее защищала Москва-река, с другой — Неглинная, а со стороны современной Красной площади был прорыт ров, — рассказал историк.

Границы города постепенно расширялись, и к XVIII веку воды Неглинной в ее нижнем течении были уже сильно загрязнены. А во время весенних половодий она разливалась, чем наносила ущерб московским жителям. Да и пересекать ее было не очень удобно, приходилось перекидывать мосты, отмечает Аверьянов.

Устье реки Неглинки, литография Андре Дюрана, 1839 год / Фото: public domain

Напоминания о существовании реки

Поэтому в начале XIX века, при Александре I, речку убрали в коллектор. А с той стороны Кремля, где она протекала, разбили сады, названные сначала Кремлевскими, а затем Александровскими в честь императора. Неглинную там можно увидеть и сейчас, но уже как искусственную реку в составе композиции фонтанного комплекса на Манежной площади, сооруженного по проекту скульптора Зураба Церетели в 1997 году.

Также у Кремля сохранился Троицкий мост — старейший из каменных в городе, и улица Кузнецкий мост, напоминающие о существовании здесь реки. Кроме того, по словам Аверьянова, в районе Марьиной рощи сохранились пруды, через которые Неглинная все еще протекает. Остальные 7 километров она находится под землей и впадает в Москву-реку у Большого Каменного и Большого Москворецкого мостов.

Троицкий мост и Кутафья башня, Аполиннарий Васнецов, 1915 год / Фото: public domain

Несмотря на свое заточение в каменный мешок, во время сильных дождей Неглинная все еще не давала покоя жителям столицы. На фотографиях Москвы 1960-х годов нередко можно встретить свидетельства городских наводнений в районе Трубной площади, на улице Неглинной. Для борьбы со стихией в коллекторе было сооружено ответвление, выходящее фактически к современному парку «Зарядье». Именно поэтому у реки, поясняет историк, фактически два устья.

Нежизнеспособный проект

Идею вернуть Неглинную на поверхность специалист считает неосуществимой при нашей жизни. Во-первых, это очень дорого, поскольку придется до неузнаваемости перестраивать центр Москвы. А во-вторых, нецелесообразно. Но с другими реками подобные проекты тоже возникали.

— Например, когда строился канал имени Москвы — канал «Москва-Волга», то в плане реконструкции Москвы 1935 года был выделен проект, когда Москва становилась городом рек. Скажем так, из Химкинского водохранилища было предложено провести канал к речке Лихоборке, а затем в Яузу, чтобы можно было из Химкинского водохранилища плыть прямо через Яузу в Москву-реку, туда, где Котельническая набережная. Предлагалось также от Воробьевых гор прорыть прямой путь в Нагатино. Но из таких проектов было реализовано только Карамышевское спрямление, сократившее путь, и все, — констатировал Аверьянов.

С его точки зрения, идеи возвращения Неглинной должны учитывать все факторы. Конечно, по его словам, за деньги можно реализовать любой проект и наш каприз, однако тут нужно еще и подумать о том, где их взять и какое русло реки хочется восстановить, заключил эксперт.

К идее «раскопать» реку скептически отнеслись и в Институте Генплана Москвы. Там сообщили, что задумка блогера неосуществима как по финансовым, так и по техническим причинам. Во-первых, придется выкупить огромное количество участков. А во-вторых, ширина русла потребует дополнительной прокладки дублирующего коллектора крупного диаметра, поскольку сейчас в закрытую Неглинку попадают грязные стоки. Но даже если открывать водоем фрагментами, придется построить огромное количество очистных сооружений в центре столицы и переносить коммуникации. Без них организация полноценной зоны отдыха горожан будет невозможна. Плюс при открытом русле вернутся подтопления.

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