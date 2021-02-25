Кулачные бои и первая публичная казнь: чем известна Лубянская площадь

Фото: Почтовая открытка, 1927 год

Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

В четверг, 25 февраля, на сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Жителям предлагают выбрать из двух кандидатур: великого князя Александра Невского и создателя советских спецслужб Феликса Дзержинского. «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить, как менялось культурное пространство в районе Лубянки.

У граждан стран бывшего СССР Лубянская площадь и прилегающие улицы ассоциируются в первую очередь с деятельностью силовых структур. В XX веке в зданиях на Лубянке располагались ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ СССР, а с начала 1990-х годов и по настоящее время — ФСБ России.

От боярина Кучки до Лубяницы

Как рассказал «ВМ» доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Константин Аверьянов, когда-то на месте современной Лубянской площади находилось Кучково поле. Названо оно было по имени боярина Кучко, владевшего селами вдоль Москвы-реки и Неглинной, рядом с современным Кремлем.

Некоторые исследователи считают именно этого аристократа основателем Москвы, заявил Аверьянов. Поскольку, объясняет историк, на землях боярина князь Юрий Долгорукий встречался со своим союзником Святославом Ольговичем, с которым был дан «обед силен». И проходил он не в княжеской усадьбе, а в боярской, объяснил собеседник «ВМ». Однако отношения князя Юрия и Кучки не сложились, и между их войсками произошел бой, в ходе которого боярин и его верные соратники погибли.

Фото: public domain

В XIII–XIV веках Кучково поле использовалось для выгона скота. Здесь же проходили судебные поединки.

— Тогда суд происходил по-иному: два противника вооружались или бились просто на кулаках. И кто побеждал — тот оказывался правым, мол, «бог помог». Также в 1379 году здесь состоялась первая публичная казнь в Московском государстве — к смерти был приговорен последний сын московского тысяцкого Иван Вельяминов. Улица, которая шла от Никольских ворот через современную Лубянку и Сретенку, называлась тогда Сретенка. В 1395 году здесь встречали Владимирскую икону Божьей матери и был основан Сретенский монастырь. А при Иване III, то есть в конце XV века, эта территория заселяется и здесь появляются новгородцы. Обычно переселенцы сохраняют за собой название улиц, урочищ и так далее. Одна из новгородских улиц называлась Лубяница, соответственно, так появилось название Лубянка, — рассказал Аверьянов.

Есть и другая версия происхождения названия. В ряде источников указано, что оно дано было территории, где торговали овощами и фруктами в лубяных шалашах и коробах. По словам историка Натальи Самовер, вплоть до начала XX века из луба делали дешевую и простую тару. Помимо того, до XVIII века тут же находилась стрелецкая слобода, а также многочисленные укрепления Китай-города.

При Петре Первом из-за опасения похода на Москву войск шведского короля Карла XII тут были сооружены бастионы и земляные укрепления. В те времена артиллерия заняла доминирующее положение на поле боя, и это требовало определенных изменений в фортификации.

Фонтан и доходные дома

В 1612 году в районе Лубянской площади разворачивались бои против польских захватчиков, рассказала Самовер. А спустя два столетия по Лубянке маршировала армия французского императора Наполеона Бонапарта.

В XVIII–XIX веках район становился все более оживленным. Стрелецкие слободы были снесены, проводились ярмарки, селилась московская знать. Аверьянов называет как минимум две знаковые персоны. Так, на пересечении Большой Лубянки и Кузнецкого моста жила знаменитая помещица Салтычиха, убившая несколько десятков своих крестьян, а в особняке на Большой Лубянке, 14 жил генерал от инфантерии, московский градоначальник, граф Федор Ростопчин. В его доме во время французской оккупации Москвы находился штаб наполеоновского генерала Анри Делаборда.

После изгнания Наполеона из России жизнь Лубянки продолжила становиться насыщенной. В 1835 году в центре площади по проекту архитектора Ивана Витали соорудили фонтан, который служил еще и водозаборным бассейном с питьевой водой. В конце XIX века страховые общества стали застраивать местность доходными домами. К началу нового столетия это был процветающий, современный и очень красивый уголок Москвы с подворьями, пассажем, трамваями и торговыми зданиями.

Фото: Из архива

На площади также располагались заметные архитектурные и фортификационные сооружения — стены Китай-города, Владимирские ворота и огромное количество религиозных зданий. В частности, там, где сейчас улица Никольская упирается в Лубянскую площадь, находилась часовня целителя Пантелеймона Афонского. Сейчас на ее месте стоит торговый комплекс.

— Это было одно из самых красивых мест Москвы, если посмотреть на дореволюционные фотографии и живопись. Площадь была самым настоящим деловым центром города. В частности, здесь располагались, например, здания Московского купеческого общества. Никольская улица, упирающаяся в Лубянскую площадь, была центральной торговой улицей города, — напомнила Самовер.

В 1917 году в России сменилась власть. В революционном порыве различные компании стали национализироваться. В 1918 году здание по адресу Большая Лубянка, 11, было занято Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Спустя год органы госбезопасности переехали в бывший доходный дом страхового общества «Россия», находящийся непосредственно на Лубянской площади. А саму площадь в 1927 году, через год после смерти Феликса Дзержинского, назвали его именем.

«Мы новый мир построим»

В начале 1930-х годов на Лубянке произошли серьезные перемены. Большая часть Китайгородской стены и значительная часть ее башен были снесены, фонтан Ивана Витали перенесли в Александрийский дворец в Нескучном саду. Также подверглись разрушению большинство храмов рядом с бастионами, были утрачены несколько ворот. Фундаменты этих сооружений можно до сих пор найти как на самой площади, так и вокруг, отметила Самовер.

Вместе с тем Лубянка и ее окрестности обрели свой современный вид. В 1935 году здесь открыли одну из первых станций столичного метро. После войны был построен Центральный детский магазин, реконструированный несколько лет назад.

Памятник Дзержинскому на площади перед демонтажом 22 августа 1991 года / Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости / CC-BY-SA 3.0

В 1958 году на месте фонтана Ивана Витали поставили памятник Дзержинскому. В 1990 году на фоне общественных перемен в СССР площади вернули ее историческое название. В том же году обществом «Мемориал» в музейном парке перед Политехническим музеем был установлен Соловецкий камень в память о жертвах ГУЛАГа.

Кому на Лубянке установят памятник?

Сейчас Лубянка — это сложившийся, стабильный район Москвы. На нем почти не осталось зданий, не представляющих исторической ценности. В некоторых из них, в частности в Политехническом музее, продолжается реконструкция.

В феврале 2021 года несколько писателей и блогеров обратились с просьбой в мэрию Москвы вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Вскоре было принято решение провести открытое голосование с учетом нескольких кандидатур.

Фото: Вечерняя Москва

Звучали предложения оставить все как есть либо вернуть фонтан Ивана Витали, поставить елку и так далее. В итоге общественная палата столицы предложила выбрать из двух вариантов — великий князь Александр Невский и Феликс Дзержинский. В дальнейшем с учетом мнения людей и будет приниматься решение об установке монумента.

Читатели «Вечерней Москвы» также могут сделать свой выбор, поучаствовав в нашем опросе.

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