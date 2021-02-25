Кулачные бои и первая публичная казнь: чем известна Лубянская площадь
В четверг, 25 февраля, на сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Жителям предлагают выбрать из двух кандидатур: великого князя Александра Невского и создателя советских спецслужб Феликса Дзержинского. «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить, как менялось культурное пространство в районе Лубянки.
У граждан стран бывшего СССР Лубянская площадь и прилегающие улицы ассоциируются в первую очередь с деятельностью силовых структур. В XX веке в зданиях на Лубянке располагались ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ СССР, а с начала 1990-х годов и по настоящее время — ФСБ России.
От боярина Кучки до Лубяницы
Как рассказал «ВМ» доктор исторических наук, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы Константин Аверьянов, когда-то на месте современной Лубянской площади находилось Кучково поле. Названо оно было по имени боярина Кучко, владевшего селами вдоль Москвы-реки и Неглинной, рядом с современным Кремлем.
Некоторые исследователи считают именно этого аристократа основателем Москвы, заявил Аверьянов. Поскольку, объясняет историк, на землях боярина князь Юрий Долгорукий встречался со своим союзником Святославом Ольговичем, с которым был дан «обед силен». И проходил он не в княжеской усадьбе, а в боярской, объяснил собеседник «ВМ». Однако отношения князя Юрия и Кучки не сложились, и между их войсками произошел бой, в ходе которого боярин и его верные соратники погибли.
В XIII–XIV веках Кучково поле использовалось для выгона скота. Здесь же проходили судебные поединки.
— Тогда суд происходил по-иному: два противника вооружались или бились просто на кулаках. И кто побеждал — тот оказывался правым, мол, «бог помог». Также в 1379 году здесь состоялась первая публичная казнь в Московском государстве — к смерти был приговорен последний сын московского тысяцкого Иван Вельяминов. Улица, которая шла от Никольских ворот через современную Лубянку и Сретенку, называлась тогда Сретенка. В 1395 году здесь встречали Владимирскую икону Божьей матери и был основан Сретенский монастырь. А при Иване III, то есть в конце XV века, эта территория заселяется и здесь появляются новгородцы. Обычно переселенцы сохраняют за собой название улиц, урочищ и так далее. Одна из новгородских улиц называлась Лубяница, соответственно, так появилось название Лубянка, — рассказал Аверьянов.
Есть и другая версия происхождения названия. В ряде источников указано, что оно дано было территории, где торговали овощами и фруктами в лубяных шалашах и коробах. По словам историка Натальи Самовер, вплоть до начала XX века из луба делали дешевую и простую тару. Помимо того, до XVIII века тут же находилась стрелецкая слобода, а также многочисленные укрепления Китай-города.
При Петре Первом из-за опасения похода на Москву войск шведского короля Карла XII тут были сооружены бастионы и земляные укрепления. В те времена артиллерия заняла доминирующее положение на поле боя, и это требовало определенных изменений в фортификации.
Фонтан и доходные дома
В 1612 году в районе Лубянской площади разворачивались бои против польских захватчиков, рассказала Самовер. А спустя два столетия по Лубянке маршировала армия французского императора Наполеона Бонапарта.
В XVIII–XIX веках район становился все более оживленным. Стрелецкие слободы были снесены, проводились ярмарки, селилась московская знать. Аверьянов называет как минимум две знаковые персоны. Так, на пересечении Большой Лубянки и Кузнецкого моста жила знаменитая помещица Салтычиха, убившая несколько десятков своих крестьян, а в особняке на Большой Лубянке, 14 жил генерал от инфантерии, московский градоначальник, граф Федор Ростопчин. В его доме во время французской оккупации Москвы находился штаб наполеоновского генерала Анри Делаборда.
После изгнания Наполеона из России жизнь Лубянки продолжила становиться насыщенной. В 1835 году в центре площади по проекту архитектора Ивана Витали соорудили фонтан, который служил еще и водозаборным бассейном с питьевой водой. В конце XIX века страховые общества стали застраивать местность доходными домами. К началу нового столетия это был процветающий, современный и очень красивый уголок Москвы с подворьями, пассажем, трамваями и торговыми зданиями.
На площади также располагались заметные архитектурные и фортификационные сооружения — стены Китай-города, Владимирские ворота и огромное количество религиозных зданий. В частности, там, где сейчас улица Никольская упирается в Лубянскую площадь, находилась часовня целителя Пантелеймона Афонского. Сейчас на ее месте стоит торговый комплекс.
— Это было одно из самых красивых мест Москвы, если посмотреть на дореволюционные фотографии и живопись. Площадь была самым настоящим деловым центром города. В частности, здесь располагались, например, здания Московского купеческого общества. Никольская улица, упирающаяся в Лубянскую площадь, была центральной торговой улицей города, — напомнила Самовер.
В 1917 году в России сменилась власть. В революционном порыве различные компании стали национализироваться. В 1918 году здание по адресу Большая Лубянка, 11, было занято Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Спустя год органы госбезопасности переехали в бывший доходный дом страхового общества «Россия», находящийся непосредственно на Лубянской площади. А саму площадь в 1927 году, через год после смерти Феликса Дзержинского, назвали его именем.
«Мы новый мир построим»
В начале 1930-х годов на Лубянке произошли серьезные перемены. Большая часть Китайгородской стены и значительная часть ее башен были снесены, фонтан Ивана Витали перенесли в Александрийский дворец в Нескучном саду. Также подверглись разрушению большинство храмов рядом с бастионами, были утрачены несколько ворот. Фундаменты этих сооружений можно до сих пор найти как на самой площади, так и вокруг, отметила Самовер.
Вместе с тем Лубянка и ее окрестности обрели свой современный вид. В 1935 году здесь открыли одну из первых станций столичного метро. После войны был построен Центральный детский магазин, реконструированный несколько лет назад.
В 1958 году на месте фонтана Ивана Витали поставили памятник Дзержинскому. В 1990 году на фоне общественных перемен в СССР площади вернули ее историческое название. В том же году обществом «Мемориал» в музейном парке перед Политехническим музеем был установлен Соловецкий камень в память о жертвах ГУЛАГа.
Кому на Лубянке установят памятник?
Сейчас Лубянка — это сложившийся, стабильный район Москвы. На нем почти не осталось зданий, не представляющих исторической ценности. В некоторых из них, в частности в Политехническом музее, продолжается реконструкция.
В феврале 2021 года несколько писателей и блогеров обратились с просьбой в мэрию Москвы вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому. Вскоре было принято решение провести открытое голосование с учетом нескольких кандидатур.
Звучали предложения оставить все как есть либо вернуть фонтан Ивана Витали, поставить елку и так далее. В итоге общественная палата столицы предложила выбрать из двух вариантов — великий князь Александр Невский и Феликс Дзержинский. В дальнейшем с учетом мнения людей и будет приниматься решение об установке монумента.
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