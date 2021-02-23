Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В РПЦ назвали Александра Невского достойным героем для памятника на Лубянке
Фото: Вечерняя Москва

В РПЦ назвали Александра Невского достойным героем для памятника на Лубянке

Кирилл Николаев

Религия
Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Князь Александр Невский, канонизированный Русской православной церковью (РПЦ), является знаковой фигурой российской истории. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, фигура Александра Невского достойна того, чтобы быть воплощенной в памятнике на Лубянской площади.

— Александр Невский в свое время был выбран «именем России», поэтому, конечно, эта фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории, — цитирует Легойду РИА Новости.

Он отметил, что дискуссия о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку вызывала разделение в российском обществе.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать за памятник, который должен быть размещен на Лубянской площади. По словам председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, определен список исторических фигур, которые могут быть установлены на Лубянской площади. Предполагается, что голосование по поводу памятника проведут на платформе «Активный гражданин». Оно будет длиться девять дней — с 25 февраля по 5 марта.

Читайте также: Власти Москвы рассмотрят предложение об опросе, посвященном памятнику на Лубянке

РПЦАлександр НевскийМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте