Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади
Фото: moscow-live

Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Лубянская площадьКарта всех событий

Москвичи смогут проголосовать за памятник, который должен быть размещен на Лубянской площади. Об этом сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков в пятницу, 19 февраля.

По его словам, Общественная палата Москвы определила список исторических фигур, которые могут быть установлены на Лубянской площади.

— Мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, — сказал Константин Ремчуков.

По его словам, голосование по поводу памятника проведут на платформе «Активный гражданин». Голосование будет длиться девять дней — с 25 февраля по 5 марта.

Помимо этого, председатель ОП Москвы добавил, что будет создана рабочая группа, которая сможет мониторить процесс голосования, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичи обсудят градостроительные проекты на сайте «Активный гражданин»

Лубянская площадьпамятникголосование
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте