Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади

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Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Москвичи смогут проголосовать за памятник, который должен быть размещен на Лубянской площади. Об этом сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков в пятницу, 19 февраля.

По его словам, Общественная палата Москвы определила список исторических фигур, которые могут быть установлены на Лубянской площади.

— Мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, — сказал Константин Ремчуков.

По его словам, голосование по поводу памятника проведут на платформе «Активный гражданин». Голосование будет длиться девять дней — с 25 февраля по 5 марта.

Помимо этого, председатель ОП Москвы добавил, что будет создана рабочая группа, которая сможет мониторить процесс голосования, передает агентство городских новостей «Москва».

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