Власти Москвы рассмотрят предложение об опросе, посвященном памятнику на Лубянке

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Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Мэрия Москвы готова рассмотреть предложение о проведении опроса, который посвящен памятнику на Лубянской площади, на платформе «Активный гражданин» и других площадках. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Как предложение поступит, мы проведем опрос, — цитирует Немерюка ТАСС.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать за памятник, который должен быть размещен на Лубянской площади. По словам председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, определен список исторических фигур, которые могут быть установлены на Лубянской площади. Предполагается, чтоголосование по поводу памятника проведут на платформе «Активный гражданин». Оно будет длиться девять дней — с 25 февраля по 5 марта.

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