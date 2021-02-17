Более 20 домов–объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до 2023 года

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В региональную программу капитального ремонта вошло более 380 домов-памятников Москвы. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил руководитель Фонда капремонта Москвы Артур Кескинов.

Он отдельно рассказал о домах-памятниках, которые обладают сложным и богатым архитектурным декором, требующим реставрации. С 2020 года благодаря поддержке из городского бюджета стартовала новая программа для проведения реставрационных работ в рамках капремонта. За счет взносов проводится ремонт систем, которые включены в программу капитального ремонта. Работы по реставрации осуществляются за счет бюджета города.

— В первоочередной перечень до 2023 года таких домов вошло 22 объекта, — цитирует Кескинова РИА Недвижимость.

По его словам, работы уже ведутся на девяти объектах.

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