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Власти Москвы планируют обновить фасады свыше 200 панельных домов в 2021 году
Фото: Pixabay

Власти Москвы планируют обновить фасады свыше 200 панельных домов в 2021 году

Кирилл Николаев

Город

Программа капитального ремонта в Москве 2021 года будет отличаться от прошлогодней. Ее объемы станут больше. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил руководитель Фонда капремонта Москвы Артур Кескинов.

По его словам, в рамках программы планируется отремонтировать около 2,5 тысячи домов и свыше 3 тысяч лифтов. Также продолжатся работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов. С 2019 года при работах на панельных домах, облицованных мелкозернистой плиткой, используются современные технологии, которые позволяют сохранить эксплуатационные характеристики и улучшить внешний вид зданий.

— В 2020-м фонд провел капремонт на фасадах почти 200 таких домов, в 2021-м подобным образом обновим более 200 объектов, — цитирует Кескинова РИА Недвижимость.

Он отметил, что с 2019 года Москомархитектура за счет бюджета разрабатывает колористические паспорта для ремонта фасадов.

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