Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жилой дом на Большой Дмитровке отремонтируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жилой дом на Большой Дмитровке отремонтируют

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

В столице отремонтируют Дом московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ, который был построен в 1904 году. В данный момент здание является объектом культурного наследия. Об этом рассказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Отмечается, что в рамках работ предусматривается ремонт кровли и чердака, замена системы наружного водостока. Также планируется помывка фасада специальными растворами от грязи и пыли, их расчистка от наслоений краски, ремонт и восстановление архитектурных элементов декора фасада с последующей окраской по подготовленной поверхности.

— Специалисты выполнят ремонт штукатурки фасада, антигрибковую обработку в местах замачивания кладки и штукатурки, окраску в соответствии с колористическим паспортом, — пояснила Анна Яковлева.

Будет проведен ремонт облицовки цоколя, стен и арок. Также запланировано обновление вестибюлей и лестниц, в здании восстановят коммуникации, заменят окна и фурнитуру. Уточняется, что в доме полностью заменят систему электроснабжения, бытовой канализации и отопления, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Дом Танеевых в Чистом переулке отреставрируют по заданию столичных властей

реставрациякапитальный ремонт домареставрация дома
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, чем в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте