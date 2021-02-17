Жилой дом на Большой Дмитровке отремонтируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

В столице отремонтируют Дом московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ, который был построен в 1904 году. В данный момент здание является объектом культурного наследия. Об этом рассказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Отмечается, что в рамках работ предусматривается ремонт кровли и чердака, замена системы наружного водостока. Также планируется помывка фасада специальными растворами от грязи и пыли, их расчистка от наслоений краски, ремонт и восстановление архитектурных элементов декора фасада с последующей окраской по подготовленной поверхности.

— Специалисты выполнят ремонт штукатурки фасада, антигрибковую обработку в местах замачивания кладки и штукатурки, окраску в соответствии с колористическим паспортом, — пояснила Анна Яковлева.

Будет проведен ремонт облицовки цоколя, стен и арок. Также запланировано обновление вестибюлей и лестниц, в здании восстановят коммуникации, заменят окна и фурнитуру. Уточняется, что в доме полностью заменят систему электроснабжения, бытовой канализации и отопления, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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