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Дом Танеевых в Чистом переулке отреставрируют по заданию столичных властей
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дом Танеевых в Чистом переулке отреставрируют по заданию столичных властей

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Чистый переулок, 7с1 Карта всех событий

Столичные власти поручили отреставрировать дом Танеевых в Чистом переулке. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Согласно планируемому проекту, рабочие проведут ремонт фасадов дома, где проживал русский композитор Сергей Танеев с 1866 по 1889 год. Сама усадьба была построена в 1819 году, позже на ее фасаде была установлена мемориальная доска.

— Дом семьи Танеевых в Чистом переулке представляет собой небольшое здание с лаконично украшенным фасадом в стиле эклектики. Для реставрации особняка должен быть подготовлен подробный качественный проект работ по сохранению, в котором будут учтены все особенности памятника, — сообщил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в программе проекта представят список работ, которые будут обеспечивать пожарную безопасность в здании. Кроме того, в ходе реставрации учтут другие пункты, предусмотренные законом, сообщает ТАСС.

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