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Рафик Загрутдинов: Северо-Восточная хорда пройдет над Савеловским направлением МЖД

Рафик Загрутдинов: Северо-Восточная хорда пройдет над Савеловским направлением МЖД

Никита Миронов  

Город

Строители завершили надвижку металлоконструкций пролетного строения эстакады прямого хода Северо-Восточной хорды над железнодорожными путями на пересечении с Савеловским направлением МЖД. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Длина смонтированного пролетного строения — порядка 80-ти метров. В настоящее время на стапелях ведется монтаж металлоконструкций очередного этапа надвижки пролетного строения, — пояснил глава департамента.

По его словам, протяженность всей эстакады — почти 2382 метра. Она пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД. Эстакада обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении.

Напомним, на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство дорог, общей протяженностью 17,9 километра. В том числе будет построено три эстакады основного хода и две эстакады съезда — суммарной протяженностью 5,3 километра. Также планируется реконструировать мост через реку Яуза протяженностью 31,4 метра Через реку Лихоборку построят три моста общей протяженностью 148,3 метра. А еще предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Ботанический сад». Строители реконструируют два выхода, построят два дополнительных лестничных схода, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.

Кроме этого, будет построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.

Северо-Восточная хородаДепартамент строительства города МосвыРафик Загрутдинов
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