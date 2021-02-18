Раз уж начали, то сделаем

Вышка с табличкой «Разведку почвы для метрополитена МКХ производит Водоканал». 1924–1925 год / Фото: pastvu.com

В субботнем номере «Вечерней Москвы» от 15 ноября 1924 года вышла заметка автора А. Черна «У остановки будущего метрополитена». В ней он рассказывал о том, как исследовали почву под столицей.

Автор писал, что работы проводили на Лубянской площади. Прямо в ее центре находилась сбитая из досок вышка, на которой была надпись: «Разведку почвы для метрополитена МКХ производит Водоканал».

Удивительное сооружение облепила со всех сторон толпа людей. Всем было интересно, как же буравят землю в центре столицы.

А. Черн писал:

— Это что же такое? — обращается сразу ко всем старая, старая старушенция, с лицом похожим на печеное яблоко. — Чего роют-то? Аль зарыто что?

— Метрополитэн, бабушка! Трамвай подземный ходить будет.

— Ох, господи-сусе! И придумают же! Под землей! И на Ордынку ходить будет?».

Некоторые люди в толпе, переговариваясь, пытались узнать друг у друга, не обвалится ли этот «метрополитэн», если автобус над землей пройдет. Других очень интересовало, когда же наконец его выроют.

«— Доживу ли? — вздыхает старушенция.

— Доживем. Через 4 года ездить будем», — цитировал переговоры толпы автор «Вечерки».

Но не всем нравилась задумка прокопать метрополитен в столице. Один человек из толпы, как писала «Вечерка» одетый в старую чиновничью шинель, возразил, что в строительстве требуется помощь западных коллег.

По словам автора заметки, он говорил: «Уж куда «нашим» не за свое дело браться. Тут нужно «американца», дельца. А то тоже лезут не в свое дело».

А ему отвечал, размахивая руками, молодой парень: «И сделаем! Если уж начали, то кончим бесприменно. Не такие люди, чтоб на полдороге бросать».

Тем временем толпа все увеличивалась, люди смотрели на рабочих и обсуждали — что же это за невиданное да диковинное дело для Москвы: «метрополитэн».

Кстати, считается, что самые первые предложения по созданию метро в Москве появились еще в 1875 году. Тогда возникла идея проложить линию от Курского вокзала в сторону Марьиной Рощи через Лубянскую и Трубную площадь. Но, к сожалению, до стадии проекта дело не дошло.

Когда Московский метрополитен все-таки открыли, первым официальным пассажиром стал Герой Труда с завода «Красный пролетарий» Петр Латушев. Он купил первый билет. Это состоялось 15 мая 1935 года.

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