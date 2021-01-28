Опередить всех

Победитель гонки мотоциклов класса 250 куб.см представитель ГПЗ-1 мастер спорта международного класса Александр Никитин (№ 9) на дистанции в Коломенском. / Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС

Рубрика «Наш век» посвящена 100-летию газеты, которое мы отметим 6 декабря 2023-го. Здесь будут материалы об истории издания: фото, воспоминания и, главное, ваши, дорогие читатели, письма. Расскажите, что значит для вас «Вечерка»!

19 января 1986 года в Коломенском проходил мотокросс на приз газеты «Вечерняя Москва». За захватывающей гонкой наблюдал фотограф ТАСС Валерий Зуфаров. Три месяца спустя этот человек совершит профессиональный подвиг ценою в жизнь.

Традиция мотоциклетных кроссов на приз «Вечерки» зародилась еще до войны. В очередной гонке 1986 года участвовали машины с объемом двигателей 125 и 250 кубических сантиметров. Лучшим водителем малолитражки стал Игорь Чуднов из ЦСКА (№ 13), а победителем в другой категории — представитель Первого подшипникового завода, мастер спорта Александр Никитин (№ 9). Он и попал на это фото.

Снимал соревнования корреспондент ТАСС Валерий Зуфаров (1944–1996). 6 мая того же года ему предстояло освещать старт 39-й велогонки мира в Киеве, куда он отправился загодя, в апреле, и где узнал о чернобыльской катастрофе. Снимки разрушенного энергоблока, сделанные с вертолета, принесли ему мировую славу. А полученная доза радиации стала причиной ранней смерти.

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