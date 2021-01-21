Наши первые

Героя своего фото Владимир Кушнарев встретил в 2019-м на Полярном Урале, в долине реки Хадата, и попросил его попозировать с раритетом в руках — «Вечеркой» от 12 апреля 1961 года, первой из газет сообщившей о полете Юрия Гагарина/ Фото: Владимир Кушнарев, «Вечерняя Москва»

23 февраля 1981 года в 10 часов утра начался XXVI съезд КПСС. Раньше всех остальных газет о его открытии сообщила «Вечерняя Москва». А раньше всех ее читателей с отчетом о съезде познакомились Геннадий Куракулов и Сергей Махалов — печатники, работавшие над номером.

Когда советским фотографам хотелось сделать жанровый снимок на тему «Типография», они чаще всего выбирали в качестве моделей печатников «Вечерки». Все очень просто — в отличие от других газет, ее делали днем! И фотографам удобно, и печатники свеженькие, не хмурые...

В 1981 году нашу газету выпускало издательство «Московская правда», и снимок корреспондента ТАСС Эдуарда Котлякова был сделан в типографии на улице 1905 года, дом № 7. В руках у Геннадия Куракулова и Сергея Махалова номер, увенчанный шапкой «Да здравствует XXVI съезд КПСС!» Фото на первой полосе — из Кремлевского дворца съездов, на фоне советского знамени белеет мраморный бюст Ленина. Под ним — три ряда столов президиума и трибуна.

«Вечерняя Москва» славилась оперативностью в освещении подобных мероприятий. Помогала официозность и регламентированность самого действа: даже материал о съезде назывался не «репортажем», а «отчетом», состоял из обкатанных формулировок, от которых нельзя было отступать. Корреспондент готовил «болванку», на месте записывал подробности, отправлял их в редакцию. К 13–14 часам номер был готов, и главный редактор «Вечерки» мчался в Кремль с пачкой еще пахнущих типографской краской газет. А там ловил на себе завистливые взгляды журналистов остальных изданий: их-то материалы появятся только на следующий день...

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