«Вечерняя Москва» отметила день рождения

Фото: Тимофей Бузин для «Вечерней Москвы»

В воскресенье, 6 декабря, редакция газеты «Вечерняя Москва» отметила очередной день рождения — старейшей столичной газете исполнилось 97 лет. Ежегодно в этот день руководство редакции поздравляет коллектив «ВМ» и благодарит сотрудников за работу. В этот раз традиция не была нарушена, несмотря на то что для обеспечения мер безопасности распространения коронавирусной инфекции поздравление было дистанционным.

Ролик с поздравлением получил каждый сотрудник редакции.

— Сегодня, в очередной день рождения газеты, хочется особенно отметить, что за почти век своего существования редакция ни разу не прервала свою деятельность. Тем ценнее то, что и в этом году, несмотря на все сложности, нам удалось перестроить работу так, что газета не прекращала выход ни на день, без перебоев работал и сайт издания. Пусть мы не встречаемся лично, но, конечно, мы ценим работу каждого сотрудника. Кроме того, я хочу отдельно поблагодарить людей, которые хоть и не являются членами нашего коллектива формально, но все эти годы работают рядом с нами и помогают в нашем общем деле издания газеты — сотрудников типографий, распространителей, курьерские службы. Коллектив редакции — это вершина айсберга, за которым стоит огромное количество людей, которых тоже хотелось бы поздравить с днем рождения «Вечерней Москвы», — сказал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

— Поздравляю с праздником дирекцию и редакцию. Мы всех помним и любим, несмотря на дистанционные условия работы. Сейчас я держу в руках свежий номер газеты — каждый раз, когда я беру его в руки, меня охватывает странное чувство. Был такой поэт, Михаил Аркадьевич Светлов, он был большой мастер метафоры. Когда он лежал в больнице, к нему пришла журналистка брать интервью, как позже оказалось, последнее. Эта девушка была одета в платье с газетным принтом. Светлов, увидев его, ухмыльнулся. — Разве вам не нравится мое платье? — спросила журналистка. — Наоборот, — сказал Светлов. — Я смотрю на него и думаю, что вас можно читать всю ночь! Вот и нашу газету хочется все время читать, сравнивать, изучать, рассматривать, — меня этот интерес до сих пор не покидает. Теперь у нас с вами есть новая большая цель — отпраздновать столетие «Вечерней Москвы». Юбилей мы отметим через три года, в 2023 году. А пока поздравляю всех с днем рождения «Вечерки»! — поздравил коллег главный редактор «ВМ» Александр Куприянов.

В честь дня рождения «ВМ» министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак прислал в подарок коллективу капсулу времени. Открыть ее и прочитать послание нужно будет через три года, на столетие редакции, а пока капсула будет храниться в редакционном музее. Коллектив благодарит всех, кто поздравил нас с праздником, и обещает радовать хорошими новостями!

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